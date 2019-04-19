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За тиждень штаб Зеленського витратив на агітацію понад 50 млн грн, а Порошенка - майже вдвічі більше

Агентство затвердило звіти кандидатів у президенти про видатки виборчих фондів
Національне агентство із запобігання корупції затвердило аналіз проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на посаду президента України - Петра Порошенка і Володимира Зеленського.
За тиждень штаб Зеленського витратив на агітацію понад 50 млн грн, а Порошенка - майже вдвічі більше Петро Порошенко / Володимир Зеленський

Відповідне рішення прийнято 18 квітня на позачерговому засіданні Національного агентства.

Період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.

Протягом звітного періоду виборчий фонд Порошенка був сформований за рахунок власних коштів кандидата на посаду президента України на суму 99,9 млн грн. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів і матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн.

Виборчий фонд Зеленського минулого тижня сформовано виключно за рахунок коштів політичної партії на суму 44,6 млн грн. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів і матеріалів передвиборної агітації використано 50,43 млн грн - у тому числі кошти, що надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку і суму повернення коштів виконавцем за укладеним раніше договором.

Кошти виборчих фондів обох кандидатів були використані на цілі, передбачені законом.

 

 

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19 04 2019 11:58
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