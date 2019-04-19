За тиждень штаб Зеленського витратив на агітацію понад 50 млн грн, а Порошенка - майже вдвічі більше

Національне агентство із запобігання корупції затвердило аналіз проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на посаду президента України - Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Відповідне рішення прийнято 18 квітня на позачерговому засіданні Національного агентства.

Період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.

Протягом звітного періоду виборчий фонд Порошенка був сформований за рахунок власних коштів кандидата на посаду президента України на суму 99,9 млн грн. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів і матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн.