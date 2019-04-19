За тиждень штаб Зеленського витратив на агітацію понад 50 млн грн, а Порошенка - майже вдвічі більше
Відповідне рішення прийнято 18 квітня на позачерговому засіданні Національного агентства.
Період звіту - з 7 по 13 квітня 2019 року.
Протягом звітного періоду виборчий фонд Порошенка був сформований за рахунок власних коштів кандидата на посаду президента України на суму 99,9 млн грн. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів і матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн.
Виборчий фонд Зеленського минулого тижня сформовано виключно за рахунок коштів політичної партії на суму 44,6 млн грн. Для фінансування передвиборних агітаційних заходів і матеріалів передвиборної агітації використано 50,43 млн грн - у тому числі кошти, що надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку і суму повернення коштів виконавцем за укладеним раніше договором.
Кошти виборчих фондів обох кандидатів були використані на цілі, передбачені законом.
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