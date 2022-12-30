Названо втрати Києва з початку повномасштабного вторгнення рф

Київська міська військова адміністрація (КМВА) оприлюднила втрати столиці з початку вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Рік, що минає, став найстрашнішим у новітній історії Києва. У п'ятницю, 30 грудня, Київська міська військова адміністрація (КМВА) оприлюднила втрати столиці від початку вторгнення росії в Україну.

"Агресор доклав усіх зусиль, щоб захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до повітряного геноциду, що триває досі. Станом на сьогодні загарбники здійснили 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань завдано і критичній інфраструктурі Києва. Але все знищене можна відбудувати та відновити. На жаль, внаслідок військових дій столиця втрачає найцінніше – людські життя", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Так, у період від 24 лютого нинішнього року до сьогодні, 30 грудня, через війну загинули 120 киян, серед яких п'ятеро дітей. Поранення отримали 495 мешканців столиці, зокрема 30 дітей.

З початку російської агресії у столиці лунало 638 сирен повітряної тривоги. Їхня загальна тривалість – 693 години 49 хвилин.

"Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць цього року жителі міста провели в укриттях та бомбосховищах! Але столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і стоятиме!", – резюмував голова КМВА.

Нагадаємо, 29 грудня По Україні випущено понад 120 ракет. Сьогодні вночі 30 грудня російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури.