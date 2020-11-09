НБУ прогнозує прискорення інфляції до кінця року
Однак із пожвавленням споживчого попиту та економічної активності на тлі низької бази порівняння минулого року очікується, що вона повернеться у межі цільового діапазону до кінця року, повідомляє "РБК-Україна".
Як зазначили в НБУ, інфляція залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим в Інфляційному звіті за липень 2020 року.
"Подорожчання енергоносіїв та відображення ефектів слабшої гривні були здебільшого нівельовані сповільненням зростання цін на продукти харчування, зокрема за рахунок хорошого врожаю овочів та нарощення імпортної пропозиції окремих товарів", - йдеться в коментарі.
Зокрема сповільнилося падіння цін на непродовольчі товари (до 0,2% р/р), що зумовлено як послабленням гривні в попередні місяці, так і реалізацією відкладеного попиту на окремі товари з боку споживачів.
Натомість продовжило сповільнюватися зростання цін на продовольчі товари (до 3,3% р/р). Це пов'язано як зі збільшенням пропозиції, у тому числі за рахунок імпорту, так і з млявим попитом на більш дорогі вироби та продукти не першої необхідності.
Темпи зростання вартості послуг незначно сповільнилися (до 8,2% р/р). Слабкий попит та посилення карантинних обмежень в окремих областях стримували зростання вартості послуг кінотеатрів, закладів громадського харчування, курсів іноземної мови.
Нагадаємо, що у серпні інфляція у річному вимірі зросла до 2,5%
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