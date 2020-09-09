БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа даними Держстату, у серпні 2020 року базова інфляція склала 0,1% після дефляції 0,1% у липні і нульового значення в червні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У серпні інфляція у річному вимірі зросла до 2,5% - Держстат
У результаті у річному вимірі базова інфляція збільшилася з 3% до 3,2%
Фото: acf.ua
У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Держстат
За даними Держстату, у серпні 2020 року базова інфляція склала 0,1% після дефляції 0,1% у липні і нульового значення в червні. У результаті у річному вимірі базова інфляція збільшилася з 3% до 3,2%.
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09 09 2020 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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