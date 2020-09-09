У серпні інфляція у річному вимірі зросла до 2,5% - Держстат

У результаті у річному вимірі базова інфляція збільшилася з 3% до 3,2%

За даними Держстату, у серпні 2020 року базова інфляція склала 0,1% після дефляції 0,1% у липні і нульового значення в червні.

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Держстат

За даними Держстату, у серпні 2020 року базова інфляція склала 0,1% після дефляції 0,1% у липні і нульового значення в червні. У результаті у річному вимірі базова інфляція збільшилася з 3% до 3,2%.

Нагадаємо, що НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки