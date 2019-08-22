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НБУ: Прибутки українських банків зросли у 3,7 рази

Доходи банків у поточному році зросли на 30% до 141,4 млрд грн, тоді як витрати – на 6% до 104,7 млрд грн
За 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 мільярда гривень чистого прибутку – у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 мільярда гривень).
НБУ: Прибутки українських банків зросли у 3,7 рази Фото: з вільних джерел

В НБУ назвали основні фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 19% до 46,3 млрд грн; зростання чистих комісійних доходів банків на 16% до 24,7 млрд грн; позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу – 10,6 млрд грн; низький обсяг відрахувань банками в резерви – 6,3 млрд грн проти 11,6 млрд грн минулого року, повідомляє прес-служба НБУ.

Національний банк очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.

В лютому прибуток українських банків досяг історичних максимумів.

Нагадаємо, що українці почали активніше вкладати кошти на депозити та брати кредити у банках.

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22 08 2019 17:44
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