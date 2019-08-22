БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 мільярда гривень чистого прибутку – у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 мільярда гривень).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ: Прибутки українських банків зросли у 3,7 рази
Доходи банків у поточному році зросли на 30% до 141,4 млрд грн, тоді як витрати – на 6% до 104,7 млрд грн
Фото: з вільних джерел
В НБУ назвали основні фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 19% до 46,3 млрд грн; зростання чистих комісійних доходів банків на 16% до 24,7 млрд грн; позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу – 10,6 млрд грн; низький обсяг відрахувань банками в резерви – 6,3 млрд грн проти 11,6 млрд грн минулого року, повідомляє прес-служба НБУ.
Національний банк очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.
В лютому прибуток українських банків досяг історичних максимумів.
Нагадаємо, що українці почали активніше вкладати кошти на депозити та брати кредити у банках.
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