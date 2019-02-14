НБУ: в Україну переказали у вісім разів більше грошей, ніж з країни
"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", - повідомили у Національному банку України.
Зазначається, що за підсумками 2018 року українці надіслали з країни 294 мільйони доларів. Водночас, в середині країни за допомогою небанківських систем переказів коштів склали 150,5 мільярда гривень (або 5,54 мільярда доларів). У Нацбанку зазначають, що обсяги внутрішньодержавних переказів коштів за рік зросли майже на 25%.
Найбільше грошових переказів через небанківські системи переказів українці отримали зі США - близько 17% від загальної їхньої кількості. З Ізраїлю українці отримали майже 300 мільйонів доларів, що складає 13% від таких грошових переказів. На третьому місці за кількість грошових переказів в Україні - Росія, звідки переказали близько 207 мільйонів доларів.
При цьому, з України через системи міжнародного переказу коштів найбільше переказували до Росії - близько 36% всіх переказів.
У Нацбанку підкреслили, що наведена статистика стосується лише переказів через міжнародні системи грошових переказів та не враховує тих коштів, які українці пересилають за допомогою банків, карткових та поштових переказів, а також перевозять готівкою.
Раніше, міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що українські громадяни, працевлаштовані за кордоном, пересилають додому щорічно близько $6,5 млрд.
Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.
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