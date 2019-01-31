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НБУ: видача субсидій готівкою не матиме значного впливу на інфляцію

Експеримент триватиме два місяці
Національний банк вважає, що видача субсидій готівкою, яка в рамках експерименту пройде в березні-квітні, не матиме значного впливу на інфляцію.
НБУ: видача субсидій готівкою не матиме значного впливу на інфляцію Фото: unian.ua

"Це буде близько 6 млрд гривень на місяць. Цей експеримент триватиме два місяці. У тих параметрах і умовах не виглядає як щось значне", - сказав на прес-конференції в четвер заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, інформує LB.ua.

Передбачені для монетизації субсидій 12 млрд гривень становлять близько 3% від приватного споживання за зазначений період. При цьому він нагадав, що ці кошти повинні піти на сплату компослуг.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запустили безготівковий механізм монетизації субсидій. Однак незабаром після цього було прийнято "політичне рішення", щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня.

Видача субсидій готівкою збігається з періодом виборів президента.

 

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31 01 2019 16:50
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