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ПОЛІТИКА

росія входить у третій рік війни в Україні з безпрецедентною кількістю готівки – CNN

24 лютого 2024, 10:59
росія входить у третій рік війни в Україні з безпрецедентною кількістю готівки – CNN
Фото: з вільних джерел
Рекордні продажі сирої російської нафти в Індію, яка продає свої нафтопродукти до США, дозволяють рф продовжувати війну в Україні.

росія входить у третій рік війни в Україні з безпрецедентним обсягом готівки в державній скарбниці, чому сприяли рекордні продажі сирої нафти в Індію минулого року на суму 37 мільярдів доларів - у понад 13 разів більше, ніж у довоєнний періодю. Про це свідчить аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Про це пише CNN.

Зазначається, що частина нафти переробляється на нафтопродукти на нафтопереробних заводах на західному узбережжі Індії, а потім експортується до США та інших країн, що приєдналися до санкцій проти російської нафти. Продукти, перероблені за межами росії, не підпадають під дію санкцій, і критики називають це упущення "лазівкою для нафтопереробних заводів".

Аналіз CREA показав, що США були найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, вироблених з російської нафти минулого року, на суму 1,3 мільярда доларів між початком грудня 2022 року і кінцем 2023 року. Оцінки організації ґрунтуються на загальнодоступних даних про судноплавство та енергетику.

У 2023 році федеральні доходи росії зросли до рекордних 320 мільярдів доларів і продовжать зростати. Приблизно третина цих грошей була витрачена на війну в Україні минулого року і, за оцінками деяких аналітиків, ще більша частка буде спрямована на фінансування конфлікту в 2024 році.

Індія виправдовує свої закупівлі у росії як засіб утримання світових цін на нижчому рівні, оскільки вона не конкурує із західними країнами за близькосхідну нафту. Міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив минулого тижня в інтерв'ю CNBC: "Якщо ми почнемо купувати більше близькосхідної нафти, ціна на нафту буде не 75 чи 76 доларів, а 150 доларів".

Нагадаємо, що в США "схвильовані" більше тим, що відбувається в Китаї. Цього тижня високопосадовець США з питань Північної Кореї Чжун Пак провів відеодзвінок із представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяомін, під час якого обговорювалося посилення військової співпраці москви з Пхеньяном. 

Індіянафтаготівкарф тероризм

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