НОВИНИНаціональний банк з 12 березня відкрив попереднє онлайн-замовлення на пам'ятні монети "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ випустить монети, присвячені Томосу
Вони з'являться у продажу 25 березня в трьох металах і номіналах
Фото:Facebook
Вони з'являться у продажу 25 березня в трьох металах і номіналах, повідомила прес-служба НБУ.
Монету номіналом 5 гривень з нейзильберу буде випущено тиражем 75 000 штук.
Монету номіналом 20 гривень зі срібла з локальною позолотою - 4000 штук.
Монету номіналом 100 гривень із золота - 1500 штук.
Ці монети продовжать серію "Духовні скарби України".
Вони присвячені наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України.
Нагадаємо, що Національний банк України випустив колекційну монету, присвячену сотій річниці проголошення Акту злуки, який проголосив про злиття Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в єдину державу.
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12 03 2019 12:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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