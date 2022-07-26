НБУ запускає у вільний обіг пам'ятні монети серії "Збройні сили України"

Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободу

Нацбанк вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Таке рішення Нацбанк ухвалив, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет, а також щоб підкреслити ключову роль Збройних Сил України у захисті незалежності нашої держави", - пояснили в регуляторі.

"Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободуˮ, - заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Зазначається, що всі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуться банкам та СІТ-компаніям для подальшого видавання клієнтам та/або приймання від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

При цьому, реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Зокрема, зараз йдеться про такі пам’ятні монети:

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України;

Військово-морські Сили Збройних Сил України;

Сухопутні війська Збройних Сил України;

Збройні Сили України;

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України;

Державна прикордонна служба України;

День пам’яті полеглих захисників України;

Повітряні Сили Збройних Сил України;

Учасникам бойових дій на території інших держав;

КрАЗ-6322 "Солдатˮ;

На варті життя (присвячується військовим медикам);

100-річчя створення Українського військово-морського флоту;

День українського добровольця;

Захисникам Донецького аеропорту.



Цю серію пам’ятних монет спеціального випуску НБУ започаткував у 2018 році - вона вже налічує 14 пам’ятних монет, першою з яких стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту.

Кожна з монет передбачала мільйонний тираж виготовлення. Наразі Нацбанк має близько 5,5 млн штук таких монет для підкріплення банків та СІТ-компаній для можливості касового обслуговування ними клієнтів.

"У майбутньому Національний банк планує розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.

Як і усі інші монети України, ці монети будуть обов’язковими до приймання без будь-яких обмежень за їхнім номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для грошових переказів", - додали в регуляторі.

Так банки, СІТ-компанії та торговельні установи отримають більше обігових монет для забезпечення готівкових операцій (зокрема приймання платежів, розрахунків у торговельній мережі), а українці зможуть розраховуватися новими цікавими та символічними монетами або, за бажанням, поповнювати ними свої колекції, пояснили в НБУ.

Пам’ятні монети спеціальних випусків із серії "Збройні Сили Україниˮ мають номінал 10 гривень і виготовлені з недорогоцінного сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

Категорія якості карбування – "анциркулейтедˮ, маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм. Гурт монет – рифлений. Тираж кожної монети – 1 000 000 шт.