НБУ знизить норму обов'язкового продажу валютної виручки до 30%

"У майбутньому ми хочемо повністю зняти це обмеження"

Національний банк вирішив пом'якшити вимогу, що зобов'язує експортерів продавати частину валютної виручки. З 1 березня вони муситимуть продавати тільки 30% валюти замість 50%, як зараз.

"З 1 березня ми прийняли рішення знизити розмір обов'язкового продажу з 50 до 30 відсотків... У майбутньому ми хочемо повністю зняти це обмеження", - розповів заступник голови НБУ Олег Чурій, інформує LB.ua.

За його словами, НБУ також зніме необхідність резервування коштів під придбання валюти.

Чурій також додав, що НБУ дозволив репатріацію дивідендів за 2018 рік. Регулятор також має намір зняти щомісячний ліміт на репатріацію дивідендів.

"Ми дозволимо репатріацію дивідендів за 2018 рік. На сьогодні в нас поки що максимальна сума репатріації на місяць 7 млн євро, тепер можна буде репатріювати, по суті, за всі роки", - розповів Чурій.

Додамо, в Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, згідно із якими можна продавати та купувати валюту в банкоматах і терміналах.