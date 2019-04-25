НБУ знизив облікову ставку до 17,5%: кредити стануть дешевшими
Зазначається, що на рішення зменшити розмір облікової ставки повпливало поступове зниження інфляції в Україні.
"Попри електоральні події, на сьогодні зберігається сприятлива ситуація на фінансовому ринку України та інфляційні очікування населення, бізнесу, банків та фінансових аналітиків продовжують покращуватися", - повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу 25 квітня.
У НБУ прогнозують, що за підсумками 2019 року інфляція в Україні зменшиться до 6,3% за рік.
Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.
Голова Ради Національного банку України розкритикував рішення НБУ не знижувати облікової ставки та закликав переглянути монетарну політику для того, аби стимулювати розвиток економіки.
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