НБУ знизив облікову ставку до 17,5%: кредити стануть дешевшими

НБУ вперше за два роки знизив облікову ставку

Комітет з монетарної політики Національного банку України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 17,5%. Це має призвести до здешевшення кредитів.

Зазначається, що на рішення зменшити розмір облікової ставки повпливало поступове зниження інфляції в Україні.

"Попри електоральні події, на сьогодні зберігається сприятлива ситуація на фінансовому ринку України та інфляційні очікування населення, бізнесу, банків та фінансових аналітиків продовжують покращуватися", - повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу 25 квітня.

У НБУ прогнозують, що за підсумками 2019 року інфляція в Україні зменшиться до 6,3% за рік.

Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.

Голова Ради Національного банку України розкритикував рішення НБУ не знижувати облікової ставки та закликав переглянути монетарну політику для того, аби стимулювати розвиток економіки.