НБУ зобов’язав банки відкладати кошти на випадок економічної кризи

Банки повинні будуть збільшити цей фінансовий буфер до 2,5%

Українським банкам до кінця року необхідно сформувати буфер конвертації капіталу у розмірі 0,625% від свого капіталу на випадок економічної кризи.

Відповідні норми затвердили у Національному банку України, повідомляє прес-служба установи.

Надалі, банки повинні будуть збільшити цей фінансовий буфер до 2,5%. У разі настання економічного спаду банки зможуть використовувати відкладені кошти для того, аби "поглинати" можливі економічні втрати, не порушуючи вимог Нацбанку до достатності капіталу.

"Зауважимо, що згідно з даними на 01 березня 2019 року всі платоспроможні банки мають достатньо капіталу, щоб забезпечити дотримання вимог щодо формування буфера консервації капіталу на рівні 0,625", - повідомляють у Нацбанку.

Національний банк України встановлює досить жорсткі вимоги до основних показників капіталу банків. Ці вимоги необхідні для того, аби забезпечити стабільне функціонування банківської системи та для того, аби мінімізувати втрати банківського сектору та економіки загалом від банківських та економічних криз.

Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.