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Не буду брехати, що мене не цікавить посада прем'єра, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений у посаді прем’єр-міністра
Наразі на посаді очільника РНБО Данилюк хоче "створити сильний інтелектуальний центр країни".
Не буду брехати, що мене не цікавить посада прем Фото: epravda.com.ua

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН, йдеться в "Громадське". 

На питання журналістки, чи цікавить його в перспективі посада глави уряду, Данилюк відповів: "Не буду брехати, що мене це не цікавить".

"Для мене принципово зараз зробити реформу армії. Я є ключовим координувальним органом. Стратегію розробляє РНБО. Як будуть працювати розвідки. Це теж системно розробляє РНБО. Енергетика — викликів дуже багато. Ядерна енергетика, станції які треба модернізувати. Газ — з 1 січня Україна може припинити бути транзитером. Ми втратимо 3 млрд доларів транзиту. Загроза геополітичній значимості", — зазначив Данилюк.

Напередодні стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України створить Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу.

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08 07 2019 09:59
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