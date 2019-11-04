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Не можна змагатися аналізами: Тимошенко не підтримує ні Зеленського, ні Порошенка

"Майбутнє країни формується не в кабінетах урологів"
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка зайняла третє місце у першому турі президентських виборів, заявила, що не підтримує ні Володимира Зеленського, ні Петра Порошенка.Також Тимошенко засудили передвиборні кампанії обох кандидатів.
Не можна змагатися аналізами: Тимошенко не підтримує ні Зеленського, ні Порошенка Фото: news.liga.net

"На жаль, жоден з кандидатів який вийшов в другий тур, не зможе запобігти тим викликам дати раду тим проблемам, які сьогодні постали перед Україною, а вони достатньо вагомі. І тому, знаючи кожного з них досить глибоко і розуміючи не тільки фасадні речі, а й те, що відбувається за лаштунками, я можу сказати, що не можу будь-кого з них підтримати".

Тимошенко наголосила, що наразі не може йтися про жодні об'єднання. "Ми не об’єднуємося з обличчями новими, або старими. Ми не об’єднуємося з прізвищами. Наша робота навколо того, щоб був реалізований новий курс України", - зазначила Тимошенко, інформує "Громадське".

Лідерка "Батьківщини" вирішила порадити Зеленському та Порошенку "вийти з воронки негативу". "Те, що я спостерігаю, те що вони зараз по суті своїми агресивними діями, цим шоу нацькували одну частину суспільства на другу, і те, що навіть в родинах люди посварилися між собою, це недопустимо. Вони мусять давати позитивні сигнали. Вони не можуть змагатися аналізами. Вони мусять змагатися стратегіями, змістом, рішеннями. І тоді конфлікту такого не буде, і побоїща такого не буде. Я хочу їм порадити повернутися до реального обговорення як вони країну будуть виводити з цього тяжкого стану. Щоб країна це почувала. Майбутнє країни формується не в кабінетах урологів", - наголосила вона.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів. Однією з умовою їх проведення він назвав те, щоб вони проходили на НСК "Олімпійський", іншою - проходження медогляду.

У відповідь Порошенко опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що згоден на дебати на стадіоні.

Згодом, у штабі Зеленського заявили, що Тимошенко не буде модерувати дебати між ним та Порошенком

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11 04 2019 19:46
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