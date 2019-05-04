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У штабі Зеленського заявили, що Тимошенко не буде модерувати дебати між ним та Порошенком

"Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців"
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде вести дебати між кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським та його опонентом Петром Порошенком.
У штабі Зеленського заявили, що Тимошенко не буде модерувати дебати між ним та Порошенком Фото: news.liga.net

Радник передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що Тимошенко була б незалежним модератором, оскільки критикувала б обох кандидатів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Тобто це було б реально представництво більше половини країни. Але сталося так, як сталося", – зазначив Разумков і додав, що тепер місце модератора запропонують комусь іншому.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів. Однією з умовою їх проведення він назвав те, щоб вони проходили на НСК "Олімпійський", іншою - проходження медогляду.

У відповідь Порошенко опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що згоден на дебати на стадіоні.

Офіційні теледебати на UA: Перший відбудуться 19 квітня з провідними Павлом Казаріним і Мирославою Барчук.

Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що теледебати між кандидатами у Президенти будуть проведені лише в межах чинного законодавства.

 
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05 04 2019 19:59
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