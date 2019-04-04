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Офіційні дебати вестимуть Павло Казарін та Мирослава Барчук

Йдеться про саме офіційні дебати, які мають відбутися перед другим туром виборів президента
Дебати, які транслюватиме Суспільний мовник 19 квітня о 20:00, вестимуть журналісти Павло Казарін та Мирослава Барчук.
Офіційні дебати вестимуть Павло Казарін та Мирослава Барчук Фото: suspilne.media

"Ми не знаємо, чи будуть дебати на "Олімпійському" вважатися дебатами. Ми не знаємо, на який день їх призначать", – зазначив Казарін, інформує Hromadske.

Тим часом, ведучий, шоумен Сергій Притула повідомив, що він готовий провести дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський".

Голова "Суспільного" під час брифінгу 4 квітня наголосив, що дебати 19 квітня відбудуться у будь-якому разі.

"19 числа між 20 і 21 годиною дебати будуть проведені в будь-якому варіанті. Навіть незалежно від того, чи будуть кандидати", – сказав Аласанія. 

Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.

 
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04 04 2019 16:35
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