Теледебати будуть проведені лише в межах закону, - ЦВК

"Так, теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин"

Теледебати між кандидатами у Президенти будуть проведені лише в межах чинного законодавства.

"Наголошуємо, що проведення теледебатів передбачено частинами першою – п'ятою статті 62 Закону України "Про вибори Президента України", а тому ЦВК забезпечить проведення теледебатів, а Національна суспільна телерадіокомпанія України організує їх проведення згідно з вимогами законодавства. Важливість цих теледебатів є беззаперечною як з точки зору дотримання Закону, так і з точки зору суспільного інтересу", - повідомляють у офіційній заяві Центральної виборчої комісії.

Разом з тим, як зазначають у ЦВК, кандидати на пост Президента України мають право проведення передвиборної агітації в інших її формах.

"Насамперед таке право передбачене пунктом 3 частини першої та частиною сьомою статті 58 Закону. Але такий вид агітації проводиться виключно за рахунок коштів виборчого фонду кандидата", - відмітили у Центрвиборчкомі.

ЦВК також звертає увагу, що станом на 4 квітня Комісія не встановила результатів голосування у день виборів Президента України 31 березня 2019 року.

У ЦВК нагадали, що закон чітко встановлює час, тривалість та порядок проведення теледебатів.

"Так, теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 5 травня 2014 року № 472, місцем їх проведення є місцезнаходження Національної суспільної телерадіокомпанії України. Теледебати проводяться в студії, оформлення якої не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-якого із кандидатів. Не допускається участь у теледебатах довірених осіб або інших представників кандидатів, а також трансляція попередньо підготовленого відеоматеріалу про кандидата, використання агітаційних та інших матеріалів про кандидата. Також частини шоста – дванадцята статті 62 Закону регламентує право телеорганізаціям організовувати теледебати між кандидатами на пост Президента України як цикл передач. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу. Такий цикл передач може транслюватися виключно в прямому ефірі.

"Теледебати можуть проводитися за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України у строки, передбачені Законом для проведення передвиборної агітації, у проміжку між 19 та 22 годинами", - пояснили у ЦВК.

При цьому, як наголошується, засіб масової інформації, який надав ефірний час кандидату на пост Президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу на тих же умовах іншому кандидату.

Центральна виборча комісія також наголосила, що агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

"Тому до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування у день виборів Президента України 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог Закону. Дискусії між субʼєктами виборчого процесу щодо місця та умов проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація", - наголосили у ЦВК.

Центральна виборча комісія закликала також всіх суб’єктів виборчого процесу, телерадіокомпанії, громадські організації та експертів на даному етапі "не маніпулювати суспільною думкою щодо проведення теледебатів".

Нагадаємо, що "Суспільне" готове провести дебати на "Олімпійському", якщо це питання врегулює ЦВК.