"Суспільне" готове провести дебати на "Олімпійському", якщо це питання врегулює ЦВК, - ОНОВЛЕНО

На "Суспільному" посилаються на положення Центральної виборчої комісії про проведення дебатів від 2014 року

"Суспільне" має технічну можливість провести трансляцію зі стадіону "Олімпійський", та це наразі не можна назвати дебатами.

На "Суспільному" посилаються на положення Центральної виборчої комісії про проведення дебатів від 2014 року. У ньому зазначено, що дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника, повідомили в прес-службі мовника, інформує Hromadske.

"Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", - пояснюють у прес-службі.

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Євген Радченко у коментарі "Укрінформ" заявив, що запропоновані кандидатами на пост Президента дебати на НСК “Олімпійський” можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом “Про вибори Президента України” теледебатами.

"Те, про які дебати йдеться у постанові ЦВК, - це стаття 62 закону (Про вибори Президента України - ред.). Дебати, про які говорять зараз два кандидати, це трішки не та стаття закону, тобто ідеться зараз про ті дебати, які регулюються як форма передвиборної агітації", - зазначив він.

Радченко підкреслив, що стаття 62 закону про вибори Президента визначає процедуру і строки проведення передвибочих теледебатів, які проводяться на Суспільному телеканалі й оплачуються з державного бюджету.

Водночас він висловив думку, що, швидше за все, кандидати на пост глави держави, які говорять про дебати на стадіоні "Олімпійський”, мають на увазі форму агітації, яка врегульована статтею 58 закону про вибори Президента щодо “проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій”. За його словами, такі дебати мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.

"Я не знаю, про що говорять кандидати, питайте у них, але, можливо, обидва кандидати погано читали закон. Є передвиборні теледебати, 62-га стаття закону і постанова ЦВК стосується саме цього. Коли один кандидат іншого викликає на дебати, то очевидно, що йдеться про частину 1 п. 3 статті 58 закону. Оце різниця”, - додав заступник голови ЦВК.

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У свою чергу, голова правління НСТУ Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook наголосив, що Суспільне має всі технічні можливості для проведення дебатів у зміненому форматі.

“Чи може Суспільне провести дебати? Навіть питання такого не стоїть: звісно, може. Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це мусить погодити і згідно із законом - оплатити з державного бюджету. Тож починаємо перемовини з усіма сторонами”, - зазначив Аласанія.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост Президента України, що пройшли в другий тур виборів, взяти участь у дебатах.