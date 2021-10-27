CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс Австрії виникла одна з найбільших лісових пожеж, яку коли-небудь реєстрували в Альпах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Не вдається локалізувати: в австрійських Альпах виникла одна з найбільших лісових пожеж
До ліквідації вогню залучені триста пожежників та вісім гелікоптерів
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Зазначається, що площа вогню за три дні збільшилась з 5 гектарів до 115.
За словами голови пожежної охорони Нижньої Австрії Дітмара Фарафелльнера, наразі до операції залучені триста пожежників та вісім гелікоптерів.
"Повітряний простір буквально заповнений технікою для боротьби з вогнем. Місцевість практично непрохідна. Просуватися землею дуже складно", - додав Фарафелльнер.
Якщо вітер змінить напрямок у бік гірського масиву Австрії Ракс - це дуже сильно ускладнить боротьбу з пожежею.
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27 10 2021 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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