Нефьодов розповів про "схему" скандального призначення в "Укравтодорі"

25 квітня Новак уповноважив Юлика візувати всі проекти нормативних актів "Укравтодору", координувати всю роботу по дорожньому будівництву, підписувати всі документи (які можна делегувати)

Голова "Укравтодору" Славомір Новак фактично уповноважив екс-начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика виконувати обов’язки свого заступника.

"Схоже, у нас тепер новий керівник "Автодору"", - пише перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав також про "знамениту дорогу Тернопільщини, яку розбили на 177 шматків по 40 метрів, аби уникнути тендеру".

Мова йде про 177 договорів Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, укладених у 2018 році з місцевою та маловідомою компанією "БМБуд".

Сума кожного з цих договорів не перевищувала 200 тисяч гривень, тобто дозволяла не проводити відкриті торги та уникнути уваги, що прикута до великих цифр та маловідомих фірм.

Загальна сума – 26,8 млн гривень. Як виявилося, йшлося не про 177 доріг у Тернопільській області, а лише про сім. А така кількість угод зумовлена тим, що дороги поділили на відтинки до 40 метрів і на ремонт кожного уклали окремий договір.

ТОВ "БМБуд" належить тернополянам Олександру Івахіву та Андрію Самарику. Крім цієї фірми вони спільно володіють також фірмами "БМ-Буд" (різниця лише в написанні), "Тернопіль транс сервіс" та "Експерт проект плюс". Усі фірми зареєстровані на одну адресу – м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А, офіс 214.

Нефьодов пише, що після цього Юлик пішов на підвищення і був переведений в центральний апарат Укравтодору, керувати департаментом якості.

"24 квітня Новак запропонував призначити героя своїм першим заступником. Кабмін дебатував питання і вирішив все таки хоча б перевірити факти. 25 квітня Новак просто уповноважив Юлика візувати всі проекти нормативних актів Укравтодору, координувати всю роботу по дорожньому будівництву, підписувати всі документи", - підсумував заступник міністра економіки.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг.