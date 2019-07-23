Нехай користь приносять. Французька армія наймає письменників-фантастів
Крім того, чиновники очікують передбачень того, які технології можуть знадобитися в майбутньому, повідомляє НВ з посиланням на Futurism.
Згідно з нещодавно опублікованим звітом DIA, Франція хоче зібрати "червону команду", що складається з чотирьох-п'яти письменників-фантастів і футурологів, щоб "запропонувати сценарії зривів", про які військові можуть і не подумати.
Ці сценарії будуть включати потенційні способи використання терористами або ворожими урядами переваг передових технологій. Наукова супергрупа буде використовувати рольові ігри та інші методи, щоб сформулювати свої прогнози.
По суті, здається, що Франція хоче, щоб креативники представляли, як майбутнє може піти не так, як треба, щоб нація могла залишатися на крок попереду будь-яких неприємностей.
Нагадаємо, що у Франції анонсували створення космічних військ.
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