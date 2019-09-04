Нелегальний цех з копчення і в'ялення риби і виявила поліція поблизу Дніпра
"При цьому всі процеси відбувалися без дотримання санітарних і ветеринарних правил, а процес копчення - шляхом вимочування риби в невідомій хімічній речовині. Надалі рибу реалізовували на ринках Дніпра і області", - звзначає Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією, 9 квітня співробітники відділення водної поліції провели обшук на території і в приміщеннях домоволодіння. В ході обшуку було виявлено та задокументовано факт організації нелегального виробництва.
"Всю рибу і обладнання вилучено. Обшук відбувся в рамках відкритого за ст. 251 кримінального провадження (порушення ветеринарних правил). За вказаний злочин чоловікові загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі строком до 3-х років", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, що у США дозволили вирощувати для їжі генетично модифіковану сьомгу.
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