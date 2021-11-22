"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США - ЗМІ

Одне з джерел повідомило, що уряд розглядає можливість вивільнення частки, що перевищує мінімально необхідну кількість як юридичний обхідний шлях

Японія розглядає можливість вивільнити державні резерви нафти після запиту Вашингтона.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на поінформовані про план урядові джерела Reuters

Одне з джерел повідомило, що уряд розглядає можливість вивільнення частки, що перевищує мінімально необхідну кількість як юридичний обхідний шлях. Японське законодавство дозволяє вивільнення запасів нафти у разі нестачі нафти чи стихійного лиха, але не згадує про це для протидії зростанню цін.

Інше джерело повідомило Reuters, що "у нас немає іншого вибору, окрім як щось придумати" у відповідь на запит із США.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що нічого не вирішено, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд розглядає питання про те, що він може зробити на законних підставах.

Як зазначається, Японія ніколи не вивільняла нафту зі своїх державних резервів.

Нагадаємо, що нафта дешевшає на тлі чуток, що США відкриють стратегічний резерв