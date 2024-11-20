Неодноразові ядерні погрози путіна можуть зіграти на руку Трампу – The Telegraph

Експерт вважає, що ескалація війни в Україні потенційно посилює меседж Трампа про те, що війна має закінчитися якнайшвидше.

Джо Байден дав дозвіл на використання американських ракет ATACMS на території росії. У перших повідомленнях йшлося про те, що дозвіл обмежувався ударами по Курській області. Але вчора Україна завдала удару по російському складу боєприпасів у Брянській області.

Після цього владімір путін підписав закон про зміну ядерну доктрину, згідно з яким Америка вважатиметься такою, що напала на росію, якщо вона надасть допомогу Києву.

З дипломатичного погляду, оновлення ядерної доктрини має багато переваг. Воно потрапляє в заголовки газет, виглядає залякуючим і може (якщо пощастить) змусити американців двічі подумати про ракети.

Про це пише Роланд Оліфант, старший міжнародний кореспондент газети The Telegraph.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Московського центру Карнегі, попереджає, що подальша ескалація з боку путіна може спровокувати критику Байдена та посилити аргументи Трампа на користь прямого діалогу з путіним, збільшуючи шанси на врегулювання війни на умовах росії, вважає вона.