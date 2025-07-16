Неонацистська організація The Base стверджує, що вбила полковника СБУ в Києві
Український осередок американської праворадикальної організації The Base взяв на себе відповідальність за вбивство полковника Служби безпеки України Івана Воронича, яке сталося 10 липня в Києві.
Як повідомляє The Guardian, про це угруповання написало у своєму Telegram-каналі.
"Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе", — йдеться в повідомленні.
У повідомленні українського осередку The Base заявили про гордість за "товаришів", які скоїли вбивство полковника СБУ.
Як пише The Guardian з посиланням на джерела у сфері боротьби з тероризмом, цю заяву вважають правдивою. Співрозмовники видання зазначили, що вона може свідчити про причетність організації до вбивств на території України та схвалення таких дій.
The Base — це радикальне неонацистське угруповання, яке пропагує ідеї переваги білої раси. Організацію заснував у липні 2018 року в США колишній підрядник Міністерства оборони Рінальдо Наззаро.
За даними ЗМІ, нині Наззаро мешкає в росії. Його неодноразово підозрювали у зв’язках з російськими спецслужбами, хоча сам він ці звинувачення заперечує.
The Base визнано терористичною організацією у низці країн, зокрема у США, Великій Британії та Австралії.
Сам Наззаро відмовився коментувати заяву українського осередку про причетність до вбивства Воронича: «Я особисто не причетний до цього інциденту і не знаю, хто в ньому винен».
Нагадаємо, 10 липня, в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України.
Полковник Служби безпеки України Іван Воронич очолював підрозділ, який відіграв ключову роль у наступі на Курську область рф влітку 2024 року.