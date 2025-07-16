Неонацистська організація The Base стверджує, що вбила полковника СБУ в Києві

The Base — це радикальне неонацистське угруповання, яке пропагує ідеї переваги білої раси.

Український осередок американської праворадикальної організації The Base взяв на себе відповідальність за вбивство полковника Служби безпеки України Івана Воронича, яке сталося 10 липня в Києві.

Як повідомляє The Guardian, про це угруповання написало у своєму Telegram-каналі.

"Вбивство полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжимо нашу боротьбу, доки справедливість не переможе", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні українського осередку The Base заявили про гордість за "товаришів", які скоїли вбивство полковника СБУ.

Як пише The Guardian з посиланням на джерела у сфері боротьби з тероризмом, цю заяву вважають правдивою. Співрозмовники видання зазначили, що вона може свідчити про причетність організації до вбивств на території України та схвалення таких дій.

The Base — це радикальне неонацистське угруповання, яке пропагує ідеї переваги білої раси. Організацію заснував у липні 2018 року в США колишній підрядник Міністерства оборони Рінальдо Наззаро.

За даними ЗМІ, нині Наззаро мешкає в росії. Його неодноразово підозрювали у зв’язках з російськими спецслужбами, хоча сам він ці звинувачення заперечує.

The Base визнано терористичною організацією у низці країн, зокрема у США, Великій Британії та Австралії.

Сам Наззаро відмовився коментувати заяву українського осередку про причетність до вбивства Воронича: «Я особисто не причетний до цього інциденту і не знаю, хто в ньому винен».

Нагадаємо, 10 липня, в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України.

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич очолював підрозділ, який відіграв ключову роль у наступі на Курську область рф влітку 2024 року.