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Вбитий у Києві полковник СБУ відіграв важливу роль у наступі на Курську область – NYT

11 липня 2025, 18:51
Вбитий у Києві полковник СБУ відіграв важливу роль у наступі на Курську область – NYT
Фото: ssu.gov.ua
Вбитий полковник СБУ був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та працював у відомстві протягом десятиліть
Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого 10 липня застрелили в Києві, очолював підрозділ, який відіграв ключову роль у наступі на Курську область рф влітку 2024 року.
 
Про це пише New York Times.
 
За словами українських чиновників та колишніх колег Воронича, вбитий полковник СБУ був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та працював у відомстві протягом десятиліть.
 
Службу в СБУ Воронич почав у середині 1990-х років. Певний час він командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як "П'яте управління".
 
Цей підрозділ отримував технічну підтримку від американського ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної "Донецької народної республіки" Арсенія Павлова, відомого за псевдонімом "Моторола".
 
За словами колег, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" між лініями фронту. Цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі України на Курську область у серпні 2024 року.
 
Колишній голова СБУ Іван Баканов, який був особисто знайомий з убитим полковником, заявив, що той брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року.
 
"Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті - це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, а це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів", - зазначив він.
 
Нагадаємо, що 10 липня, в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України.

 

СБУвійна в Україніросія окупанти

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