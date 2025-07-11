Вбитий у Києві полковник СБУ відіграв важливу роль у наступі на Курську область – NYT

Вбитий полковник СБУ був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та працював у відомстві протягом десятиліть

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого 10 липня застрелили в Києві, очолював підрозділ, який відіграв ключову роль у наступі на Курську область рф влітку 2024 року.

Про це пише New York Times.

За словами українських чиновників та колишніх колег Воронича, вбитий полковник СБУ був офіцером Центру спеціальних операцій "Альфа" та працював у відомстві протягом десятиліть.

Службу в СБУ Воронич почав у середині 1990-х років. Певний час він командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як "П'яте управління".