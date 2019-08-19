Нетаньяху похвалив Зеленського: "Україна почала розвиватися вдвічі швидше"
"Я побачив, що з часу, коли вас обрали, практично вдвічі країна почала розвиватися швидше. Я не думаю, що це просто збіг, я думаю, що це відображає те, яким чином були натхненні люди до цього візиту і до вашого бачення щодо мирної і процвітаючої України…Я тут був 20 років тому і бачу зміни, які відбулися і бачу ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися можливістю і запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня, якщо не наступного, то принаймні дуже скоро", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю на офіційному брифінгу.
За словами Нетаньяху, Україна і Ізраїль має багато чого спільного. Він повідомив, що під час зустрічі 19 серпня він домовився із Зеленським про спільний проект в Умані.
Нетаньяху заявив, що країни домовилися розширити угоду про Зону вільної торгівлі. Він додав, що протягом візиту вдалося прийняти два важливих рішення.
"По-перше, треба одразу працювати над угодою про ЗВТ, коли пройдуть вибори до нашого парламенту, ми зможемо її ратифікувати, оскільки ми її розширюємо, в тому числі, на сферу послуг. По-друге, у Києві і Єрусалимі треба відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Таким чином, ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої індустрії, бо ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", - наголосив ізраїльський прем'єр.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.
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