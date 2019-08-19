Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Нетаньяху похвалив Зеленського: "Україна почала розвиватися вдвічі швидше"

За словами Нетаньяху, Україна і Ізраїль має багато чого спільного
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час офіційного візиту в Україну заявив, що з часу президенства Володимира Зеленського країна почала розвиватися вдвічі швидше.
Нетаньяху похвалив Зеленського: "Україна почала розвиватися вдвічі швидше" Фото: president.gov.ua

"Я побачив, що з часу, коли вас обрали, практично вдвічі країна почала розвиватися швидше. Я не думаю, що це просто збіг, я думаю, що це відображає те, яким чином були натхненні люди до цього візиту і до вашого бачення щодо мирної і процвітаючої України…Я тут був 20 років тому і бачу зміни, які відбулися і бачу ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися можливістю і запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня, якщо не наступного, то принаймні дуже скоро", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю на офіційному брифінгу.

За словами Нетаньяху, Україна і Ізраїль має багато чого спільного. Він повідомив, що під час зустрічі 19 серпня він домовився із Зеленським про спільний проект в Умані.

Нетаньяху заявив, що країни домовилися розширити угоду про Зону вільної торгівлі. Він додав, що протягом візиту вдалося прийняти два важливих рішення.

"По-перше, треба одразу працювати над угодою про ЗВТ, коли пройдуть вибори до нашого парламенту, ми зможемо її ратифікувати, оскільки ми її розширюємо, в тому числі, на сферу послуг. По-друге, у Києві і Єрусалимі треба відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Таким чином, ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої індустрії, бо ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", - наголосив ізраїльський прем'єр.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2019 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.