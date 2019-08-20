Нетаньяху натякнув на представництво України в Єрусалимі, - ВІДЕО

Очільник ізраїльського уряду запевнив, що його жінка поважає Україну і навіть прибула до Києва в одязі жовто-блакитних кольорів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що його візит до Києва "приносить ... представництво України в Єрусалимі". Офіс президента наразі не коментував слова ізраїльського лідера.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу записав спеціальне відеозвернення аби прокоментувати інцидент навколо своєї дружини Сари, яка викинула хліб під час церемонії вітання в Києві. Очільник ізраїльського уряду запевнив, що його жінка поважає Україну і навіть прибула до Києва в одязі жовто-блакитних кольорів.

"Я перебуваю з історичним візитом в Україні, але сумніваюся, чи отримав він освітлення в ЗМІ, якби не "інцидент із хлібом", - зазначив Нетаньягу.

Однак у відеозверненні прем'єр-міністра Ізраїлю промайнули слова про те, що його візит "приносить ... представництво України в Єрусалимі".

Офіс президента поки не коментує слова прем'єр-міністра Ізраїлю.

Довідка:

6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. 14 травня 2018 року в Єрусалимі відбулася урочиста церемонія відкриття дипломатичного представництва США. Це призвело до різкого посилення масових протестів палестинців, терактів і зіткнень із численними жертвами, оскільки як Ізраїль, так і Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею. Радбез ООН не підтримав рішення Трампа, а Генасамблея Всесвітньої організації 21 грудня схвалила резолюцію, яка засуджує визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. За офіційною лінією Європейського Союзу, адміністративно-політичним центром єврейської держави є Тель-Авів, і Україна поділяє цю позицію.

Згода розмістити в Єрусалимі дипломатичне представництво України може нашкодити офіційному Києву в боротьбі за анексований Російською Федерацією український півострів Крим, а також призвести до проблем з одним із найпотужніших членів НАТО - Туреччиною, яка водночас є ще й одним із найбільш вагомих гравців у Близькосхідному регіоні.