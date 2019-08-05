Неучасть Росії в засіданні трибуналу ITLOS не вплине на рішення, - МЗС

Неучасть Росії в засіданні міжнародного трибуналу 10 травня за позовом України щодо затримання українських моряків і суден в акваторії Керченської протоки не вплине на процес і на результати розгляду справи.

"Той факт, що Росія відмовилася від участі в слуханнях, не вплине на легітимність процесу. Відповідно до Конвенції з міжнародного морського права, неучасть у справі не означає ні зупинки процедури, ні відмови відповідача від виконання рішення Трибуналу", - сказала Зеленко, повідомляє LB.ua.

За її словами, подібна практика для Росії не нова - раніше РФ аналогічно вчинила у справі захоплення судна Грінпіс "Арктик Санрайс" під голландським прапором. Тоді Трибунал теж виніс рішення не на користь Росії, і Москва була змушена повернути судно і екіпаж.

Додамо, що Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права.

Нагадаємо, що російський суд відхилив апеляції всіх 24 полонених українських моряків.

Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.