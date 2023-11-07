Нідерландські F-16 прямують до Румунії для навчання українців

5 нідерландських винищувачів F-16 прямють до Європейського навчального центру F-16 в Румунії.

Про це нідерландське Міністерство оборони написало на сайті.

Винищувачі призначені для підготовки румунських та українських пілотів, йдеться на сайті.

Нідерланди виступили з ініціативою створення Центру підготовки EFTC і надають для нього від 12-18 літаків F-16, які залишаються власністю Нідерландів.

В Міноборони додали, що Нідерланди разом з Данією і за підтримки США відповідають за координацію європейських зусиль з надання Україні винищувачів F-16.

Кілька тижнім тому в Повітряних силах України заявили, що Україна очікує отримати перші F-16 навесні.

Також стартувала льотна підготовку українських пілотів на F-16 в США.