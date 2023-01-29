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Нідерландські мікросхеми потрапляють до рф в обхід санкцій

29 січня 2023, 12:20
Нідерландські мікросхеми потрапляють до рф в обхід санкцій
Фото: Bloomberg
Мікросхеми, які виготовляють нідерландські компанії, все ще потрапляють до росії та використовуються у військовій техніці, незважаючи на запроваджені проти неї санкції – це відбувається, серед іншого, за допомогою посередників з Азії.

Про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur.

До росії потрапляють мікросхеми переважно великих нідерландських виробників, як-то NXP та Nexperia. Серед іншого, мікросхеми NXP нещодавно були знайдені у російській техніці, яка була знищена в Україні – броньованій гаубиці, крилатій ракеті та бойовому вертольоті.

Раніше мікросхеми NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках під час попередніх розслідувань – зокрема в іранському безпілотнику-камікадзе. На них, за оцінками, припадає близько 6% усіх мікросхем стороннього виробництва, що потрапляють до рф.

За даними NOS і Nieuwsuur, обхід санкцій у цьому випадку здійснюється за допомогою невеликих компаній, які відправляють мікросхеми в росію поштою, а також посередників із Азії, які купують нідерландські мікросхеми й попри санкції перепродують їх у росію.

Найбільшим посередником у торгівлі мікросхемами з Нідерландів, згідно з розслідуванням, є китайська компанія Sinno Electronics. Вона перебуває під санкціями США, але не Європейського Союзу чи Нідерландів.

Нідерландська прокуратура поки що відкрила лише одне кримінальне провадження щодо незаконного продажу мікросхем, а митниця попри "багато десятків тисяч перевірок" змогла затримати лише один підозрілий вантаж на 300 тисяч євро.

Представники NXP та Nexpreria підкреслюють, що дотримуються санкцій і не ведуть бізнесу з росією, так само продукцію не можуть перепродавати російській стороні їхні клієнти, яких компанії, як вони стверджують, перевіряють.

Міністерство закордонних справ Нідерландів у коментарі NOS підкреслило, що тіньова торгівля мікросхемами відбувається без згоди й відома виробників: "Нідерланди дуже стурбовані цим і разом з Європейським Союзом та іншими країнами ЄС шукають ефективні способи запобігти цьому та боротися з посередництвом".

Раніше повідомлялось, що країни Заходу не перестають постачати мікрочіпи в росію.

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