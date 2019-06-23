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Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи"
Фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.
Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ Фото:Twitter

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", -  повідомляє NOS.

Фонд направив лист до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії. У Фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

Нагадаємо, що прокуратура у Нідерландах видала ордери на арешт підозрюваних у справі МН17.

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23 06 2019 22:24
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