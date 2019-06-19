Прокуратура у Нідерландах видала ордери на арешт підозрюваних у справі МН17

Прокуратура Нідерландів видала міжнародні ордери на арешт підозрюваних у справі про катастрофу "Боїнга" рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року

Суд у справі про катастрофу МН17 почнеться в нідерландському Скіпхолі 9 березня 2020 року.

Слідство проситиме Росію дати можливість допитати підозрюваних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка, йдеться в "Європейська правда".

Міжнародна слідча група (JIT) із розслідування причин катастрофи лайнера рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року не буде просити Росію та Україну про екстрадицію чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.

Начальник поліції НІдерландів Вілберт Пауліссен пояснив, що завдання слідчих тільки представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю, базуючись на інформації у справі.

"Підозрювані матимуть можливість розповісти свою версію подій у суді", - сказав він.

Пауліссен заявив, що невдовзі до Росії буде направлений запит про надання інформації про місцезнаходження трьох підозрюваних, а також запит провести їхній допит. Подібний запит буде надісланий Україні щодо четвертого підозрюваного.

"Ми не будемо просити про екстрадиції чотирьох підозрюваних, тому що російська і українська конституції забороняють екстрадицію громадян", - сказав він.

Раніше дослідницька група Bellingcat ідентифікувала причетних до катастрофи малайзійського "Боїнга-777" у небі над Донбасом у 2014 році.

Нагадаємо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.