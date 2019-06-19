Прокуратура у Нідерландах видала ордери на арешт підозрюваних у справі МН17
Слідство проситиме Росію дати можливість допитати підозрюваних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка, йдеться в "Європейська правда".
Міжнародна слідча група (JIT) із розслідування причин катастрофи лайнера рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року не буде просити Росію та Україну про екстрадицію чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.
Начальник поліції НІдерландів Вілберт Пауліссен пояснив, що завдання слідчих тільки представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю, базуючись на інформації у справі.
"Підозрювані матимуть можливість розповісти свою версію подій у суді", - сказав він.
Пауліссен заявив, що невдовзі до Росії буде направлений запит про надання інформації про місцезнаходження трьох підозрюваних, а також запит провести їхній допит. Подібний запит буде надісланий Україні щодо четвертого підозрюваного.
"Ми не будемо просити про екстрадиції чотирьох підозрюваних, тому що російська і українська конституції забороняють екстрадицію громадян", - сказав він.
Раніше дослідницька група Bellingcat ідентифікувала причетних до катастрофи малайзійського "Боїнга-777" у небі над Донбасом у 2014 році.
Нагадаємо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.
Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.
Додамо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.
Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).
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