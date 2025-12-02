Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нідерланди готують для українських біженців трирічні дозволи на проживання

02 грудня 2025, 19:32
Нідерланди готують для українських біженців трирічні дозволи на проживання
Фото: з вільного доступу
Так, "перехідний документ" передбачає набір прав та обов’язків, щоб "максимально наблизити" українських біженців до місцевих жителів.
У Нідерландах розробляють довгострокову політику щодо біженців з України. Зокрема, в уряді пропонують надати українським біженцям трирічний дозвіл на проживання після того, як у 2027 році закінчиться дія загальноєвропейської Директиви про тимчасовий захист.
 
Про це йдеться в листі міністерки житлового господарства Мони Кейзер, опублікованому на сайті уряду.
 
Як пояснила Кейзер, трирічний тимчасовий дозвіл на проживання у Нідерландах дозволить українським біженцям підготуватися до повернення в Україну. Крім того, Кейзер хоче запобігти потраплянню усіх біженців з України "до ланцюга надання притулку".
 
Так, "перехідний документ" передбачає набір прав та обов’язків, щоб "максимально наблизити" українських біженців до місцевих жителів. Це означає, серед іншого, що українцям для медичного обслуговування потрібно буде мати страховку та робити страхові внески. Українські біженці зможуть продовжити освіту, але сплачуватимуть встановлену законом плату за навчання.
 
А втім, українці більше не зможуть скористатися муніципальними притулками. Станом на листопад у таких місцях проживали приблизно три чверті біженців з України, які сплачували внесок залежно від свого доходу.
 
У листі зазначається, що уряд Нідерландів у співпраці з муніципалітетами та житловими корпораціями розробляє підхід, який би допоміг українцям перейти "від притулку до житла". Після виїзду українців у притулках планують поселяти студентів або тих, кому негайно потрібне житло. Щоб підготуватися до "можливого масового повернення" українців на батьківщину нідерландським муніципалітетам рекомендуватимуть співпрацювати з українськими, зокрема, у сферах житла та працевлаштуванні. Як припускає Кейзер, у програмі повернення візьмуть участь приблизно 40 000 біженців.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється