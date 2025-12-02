Нідерланди готують для українських біженців трирічні дозволи на проживання

Так, "перехідний документ" передбачає набір прав та обов’язків, щоб "максимально наблизити" українських біженців до місцевих жителів.

У Нідерландах розробляють довгострокову політику щодо біженців з України. Зокрема, в уряді пропонують надати українським біженцям трирічний дозвіл на проживання після того, як у 2027 році закінчиться дія загальноєвропейської Директиви про тимчасовий захист.

Про це йдеться в листі міністерки житлового господарства Мони Кейзер, опублікованому на сайті уряду.

Як пояснила Кейзер, трирічний тимчасовий дозвіл на проживання у Нідерландах дозволить українським біженцям підготуватися до повернення в Україну. Крім того, Кейзер хоче запобігти потраплянню усіх біженців з України "до ланцюга надання притулку".

Так, "перехідний документ" передбачає набір прав та обов’язків, щоб "максимально наблизити" українських біженців до місцевих жителів. Це означає, серед іншого, що українцям для медичного обслуговування потрібно буде мати страховку та робити страхові внески. Українські біженці зможуть продовжити освіту, але сплачуватимуть встановлену законом плату за навчання.