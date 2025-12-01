Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нідерланди та Україна розгортають спільне виробництво дронів

01 грудня 2025, 15:22
Фото: en.wikipedia.org
Договір відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем на території обох держав і подальшої підтримки ЗСУ.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підписали угоду про спільне виробництво безпілотних систем. 

Про це Шмигаль написав у Телеграмі-каналі

"Сьогодні підписав з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду. Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", - зазначив він.

За словами міністра, виробництво дронів буде розподілене між двома країнами. Нідерланди закуповуватимуть готові системи та передаватимуть їх українським Силам оборони.

"Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", - наголосив він.

Шмигаль також подякував Нідерландам і міністру Брекельмансу за незмінну підтримку України.

Також у понеділок, 1 грудня, Нідерланди виділяють €250 млн на закупівлю американської зброї для посилення ППО України.

 

Нідерландидрони

