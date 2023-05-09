Уряд Нідерландів міркує про можливість надання Україні винищувачів F-16 і проводить переговори з партнерами.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми інтенсивно обговорюємо F-16 з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США", – сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Він зазначив, що спершу потрібно досягти домовленості між усіма партнерами, як це було в минулому перед постачанням в Україну гаубиць і танків.

За його словами, дебати тривають.

Рютте заявив, що обговорить необхідність захисту України у війні сьогодні під час зустрічі з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.

Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.