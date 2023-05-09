Нідерланди обговорюють зі США, Британією і Данією передачу Україні F-16
Про це повідомляє Reuters.
"Ми інтенсивно обговорюємо F-16 з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США", – сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Він зазначив, що спершу потрібно досягти домовленості між усіма партнерами, як це було в минулому перед постачанням в Україну гаубиць і танків.
За його словами, дебати тривають.
Рютте заявив, що обговорить необхідність захисту України у війні сьогодні під час зустрічі з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.
Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.