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Нідерланди надали €9 млн для генпрокуратури і судової системи України

06 грудня 2023, 11:17
Нідерланди надали €9 млн для генпрокуратури і судової системи України
Фото: google.com
Нідерланди виділили €9 млн для допомоги Україні розслідувати і притягати до відповідальності за міжнародні злочини.

Про це пише Європейська правда.

На брифінгу в Києві про це заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот на прес-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми запропонували можливості та тренінги для української генеральної прокуратури та судової системи. Уряд Нідерландів виділив 9 млн євро на ці цілі у 2024 році", - сказала Слот.

Вона додала, що Нідерланди взяли на себе зобов'язання бути провідною країною у відновленні правосуддя в межах "формули миру" України і вже приймають та підтримують Реєстр збитків України та Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

"Цей центр є першим кроком на шляху до створення спеціального трибуналу, який ми також запропонували розмістити в Гаазі", - підсумувала глава МЗС Нідерландів. 

Нагадаємо, що вчора голова МЗС Нідерландів приїхала до України.

 

НідерландидопомогаУкраїна

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