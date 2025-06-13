Нідерланди офіційно підтримали 5% ВВП на оборонні витрати

Новий показник у 5% ВВП буде затверджений як обовʼязковий на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня.

Уряд Нідерландів вніс мету досягти витрат на оборону та повʼязаних видатків у розмірі 5% ВВП на вимогу нових правил НАТО.

Про це оголосив нідерландський уряд.

В листі до Палати представників Нідерландів тимчасовий премʼєр Дік Схооф оголосив про наміри досягти витрат на оборону в розмірі 3,5% ВВП, а також 1,5% ВВП витрат не оборонний сектор.

"З війною на нашому континенті наша безпека більше не є даністю. Тому ми неминуче будемо більше інвестувати в нашу власну оборону. НАТО є в цьому незамінним", – заявив Схооф у листі.

На наступн й рік в бюджеті закладені 2,2% ВВП витрат на оборону, включно з підтримкою України.

Показник у 5% ВВП буде затверджений як обовʼязкові витрати на оборону для всіх членів НАТО на саміті в Гаазі 24-25 червня.

Сьогодні також стало відомо, що Швеція збільшує оборонні витрати до 5% ВВП.