Нідерланди оголосять пакет військової допомоги Україні на €500 млн
Про це пише Het Parool.
"Їм потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", - заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Допомога буде спрямована до середини наступного року.
Загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн: з них €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.
"Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні стільки, скільки це необхідно" - додала Оллонгрен.Вчора міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен приїхала до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.