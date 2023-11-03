Уряд Нідерландів надасть новий пакет військової допомоги на 500 млн, куди увійдуть боєприпаси.

Про це пише Het Parool.

"Їм потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", - заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Допомога буде спрямована до середини наступного року.

Загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн: з них €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.

"Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні стільки, скільки це необхідно" - додала Оллонгрен.