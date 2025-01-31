Нідерланди підготують ще 26 українців для обслуговування F-16

Навчання відбуватиметься на авіабазі.

Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть керувати екіпажами літаків F-16.

Про це пише пресслужба міноборони Нідерландів.

"Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти з шасі та паливних баків. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота", – розповіли в пресслужбі Міноборони Нідерландів.

У відомстві додали, що навчання відбуватиметься на авіабазі і триватиме до кінця квітня. Де розташована ця авіабаза, не уточнюється.

Технічні фахівці несуть відповідальність за винищувачі перед вильотом і після повернення на базу.

Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16.

В п’ятницю, 31 січня, міністр оборони України прибув з візитом до Нідерландів.