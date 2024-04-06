Нідерланди планують передати Україні 24 F-16

Міністерство оборони Нідерландів збираються передати Україні загалом 24 винищувачі F-16.

Про це Міністр Оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю Укрінформу.

"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", - заявила Оллонгрен.

Вона додала, що ця передача – це спільна робота, спільні зусилля з Україною, а також із Данією, Сполученими Штатами та іншими країнами.

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських”, - додала глава МО.

Ми також повідомляли, що чотири групи пілотів з України освоюють F-16.