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Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України – ЗМІ

17 січня 2023, 19:48
Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України – ЗМІ
джерело slovoidilo
Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи Patriot, приєднуючись до США та Німеччини у зміцненні військового арсеналу України найважливішими засобами протиповітряної оборони для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання, знайомі з питанням військової допомоги, які говорили на умовах анонімності, заявили, що уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення про розміщення системи.

При цьому, в уряді Нідерландів заявляють, що постійно обговорюють військову підтримку України.

"Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки України", – заявила представниця Міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф.

За її словами, Нідерланди приділяють пріоритетну увагу військовим постачанням в Україну. При цьому вона не повідомила подробиць про конкретні системи озброєння або постачання.

Нагадаємо, що німецька армія починає переміщення систем Patriot до Польщі.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати почнуть тренування українських військових на ракетній системі Patriot наприкінці цього місяця.

НідерландиPatriot

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