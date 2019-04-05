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Нідерланди видали США українця, який заражав вірусами пристрої мільйонів інтернет-користувачів

Чоловіка арештували у Нідерландах 19 жовтня 2018 року.
Нідерланди екстрадували до США громадянина України Олексія Іванова, якого підозрюють у хакерських атаках.
Нідерланди видали США українця, який заражав вірусами пристрої мільйонів інтернет-користувачів Фото: EPA/UPG

31-річного українця звинувачують у змові з метою здійснення шахрайства в мережі, чотирьох випадках шахрайства у мережі і одному випадку комп’ютерного шахрайства, повідомляє "Громадське".

За даними Мін’юсту США, Іванов загрожував безпеці мільйонів інтернет-користувачів, упродовж років поширюючи шкідливу рекламу, яка заражала їхні комп’ютери вірусами.

Чоловіка арештували у Нідерландах 19 жовтня 2018 року. У Нідерландах він перебував під вартою до розгляду справи про екстрадицію. Тепер він постане перед федеральним судом в Ньюарку, Нью-Джерсі.

Нагадаємо, що Facebook подав до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.

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04 05 2019 12:09
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