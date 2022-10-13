НОВИНИКошти будуть виділені через спеціальний фонд Світового банку, який був створений для проходження Україною зимового сезону
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Нідерланди виділили 70 млн євро для забезпечення опалення в Україні
Фото: з відкритих джерел
Про це міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер написала у Twitter.
"З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю 70 мільйонів євро спеціально для цієї зими", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Київ отримав від США 11 км труб для відновлення пошкоджених тепломереж.
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13 10 2022 21:34 МЕДІА
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