Нідерланди закривають нічні клуби через новий стрибок заражень
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Посилення карантину набуло чинності з ранку 10 липня.
У п’ятницю приріст заражень коронавірусом досягнув 7 тисяч випадків за добу - при тому, що населення Нідерландів складає близько 17,2 млн осіб. Востаннє такі показники бачили на початку травня, а в другій половині червня вони були меншими 1000 за добу. Після цього, фактично останні 4 дні, щоденно відбувався різкий стрибок.
В органах охорони здоров’я пов’язують це з поширенням штаму "Дельта", вперше виявленого в Індії, який вважається більш заразним та більш стійким до вакцин.
Урядове рішення виявилося м’якшим, ніж рекомендували експерти - крім закриття клубів, вони радили також заборонити роботу барів між 22-00 і 06-00, заборонити вечірки вдома або встановити обмеження до 8 осіб. Втім, прем’єр Марк Рютте закликав лише утриматись від зібрань великими компаніями та дотримуватися дистанції.
Представник Центру контролю інфекційних захворювань при Національному інституті громадського здоров’я Яап ван Діссель розповів, що наслідки нинішнього стрибка заражень поки непередбачувані. Зараз найчастіше заражаються молоді люди - серед яких менше вакцинованих - проте, за його словами, це ще не означає, що навантаження на лікарні у разі нової хвилі епідемії буде меншим.
За даними, які країна передає Європейському центру з попередження і контролю захворювань, на 9 липня у Нідерландах принаймні першою дозою були вакциновані понад 79% дорослого населення, а завершили вакцинацію - майже 48% населення.
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