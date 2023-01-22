Нідерланди закриють найбільше в Європі газове родовище

Але за необхідності родовище може продовжити роботу до жовтня 2024 року

Уряд Нідерландів планують до 1 жовтня закрити найбільше в Європі газове родовище, передає "Економічна правда" із посиланням на Financial Times.

Мова йде про сейсмонебезпечне газове родовище Гронінген, але уряд буде стежити за тим, чи не виникне дефіцит газу в Європі після зими.

За словами держсекретаря з питань гірничодобувної промисловості Ганса Вілбріфа, за необхідності родовище може продовжити роботу до жовтня 2024 року.

Газове родовище, розташоване в північно-східному регіоні Нідерландів, видобуває лише частину свого потенціалу. Проте, видобуток продовжувався, оскільки минулого літа уряд зазнав тиску щодо збільшення видобутку, оскільки вторгнення Росії в Україну спричинило дефіцит газу в Європі.

Нагадаємо, що енергетична компанія Equinor знайшла велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі.