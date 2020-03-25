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Нідерланди заявляють, що їм вдалося зупинити експоненціальне поширення коронавірусу

Про це заявив директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел
За його словами, число людей, заражених вже інфікованою людиною, нижче або дорівнює одному, що говорить про "сприятливі сигнали".
Нідерланди заявляють, що їм вдалося зупинити експоненціальне поширення коронавірусу Фото: en.wikipedia.org

У Нідерландах заявляють про те, що завдяки вжитим урядом заходам вдалося зупинити експоненціальне зростання коронавірусної інфекції.

Про це заявив директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Принаймні, є позитивна тенденція", - сказав він на брифінгу в Палаті представників.

За його словами, число людей, заражених вже інфікованою людиною, нижче або дорівнює одному, що говорить про "сприятливі сигнали".

У той же час він підкреслив, що ця цифра заснована на попередніх оцінках. Існує ще багато невизначених питань через нестачу даних.

"Спалах нівелюється ще можливо і тому, що не всі госпіталізовані пацієнти проходять тестування", - сказав він.

За словами Ван Дісселя, в результаті карантинних обмежень пацієнт з коронавірусом перестав передавати вірус як мінімум двом іншим людям, як це було раніше. Це означає, що інтенсивна терапія може впоратися з числом серйозно хворих пацієнтів.

"Експоненціальне зростання спалаху, ймовірно, зупиниться", - сказав він.

Він попередив, що люди повинні і далі дотримуватися карантину, а при виході на вулицю триматися на відстані один від одного.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах у вівторок збільшилася на 811, що на 17% більше, ніж на днем раніше. Загальна кількість інфікованих складає 5560 осіб.1

За останню добу також рекордно зросла кількість померлих пацієнтів - 63, загальна кількість померлих збільшилася до 276. Усі померлі пацієнти були віком від 55 до 97 років.

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25 03 2020 13:15
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