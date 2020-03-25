Нідерланди заявляють, що їм вдалося зупинити експоненціальне поширення коронавірусу
У Нідерландах заявляють про те, що завдяки вжитим урядом заходам вдалося зупинити експоненціальне зростання коронавірусної інфекції.
Про це заявив директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
"Принаймні, є позитивна тенденція", - сказав він на брифінгу в Палаті представників.
За його словами, число людей, заражених вже інфікованою людиною, нижче або дорівнює одному, що говорить про "сприятливі сигнали".
У той же час він підкреслив, що ця цифра заснована на попередніх оцінках. Існує ще багато невизначених питань через нестачу даних.
"Спалах нівелюється ще можливо і тому, що не всі госпіталізовані пацієнти проходять тестування", - сказав він.
За словами Ван Дісселя, в результаті карантинних обмежень пацієнт з коронавірусом перестав передавати вірус як мінімум двом іншим людям, як це було раніше. Це означає, що інтенсивна терапія може впоратися з числом серйозно хворих пацієнтів.
"Експоненціальне зростання спалаху, ймовірно, зупиниться", - сказав він.
Він попередив, що люди повинні і далі дотримуватися карантину, а при виході на вулицю триматися на відстані один від одного.
Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах у вівторок збільшилася на 811, що на 17% більше, ніж на днем раніше. Загальна кількість інфікованих складає 5560 осіб.1
За останню добу також рекордно зросла кількість померлих пацієнтів - 63, загальна кількість померлих збільшилася до 276. Усі померлі пацієнти були віком від 55 до 97 років.
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