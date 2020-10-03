Прем'єр Нідерландів порадив утриматись від рукостискань і відразу потиснув руку
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте потрапив у незручну ситуацію, коли порадив громадянам не тиснути руки через коронавірус, а потім відразу потиснув руку.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рютте у понеділок ввечері давав пресконференцію щодо ситуації з коронавірусом разом з директором Національного інституту охорони здоров’я RIVM професором Яапом ван Дісселем.
Прем’єр закликав нідерландців уникати рукостискань та виконувати рекомендації лікарів щодо профілактики захворювань.
Відразу після цього він підійшов до Діссела і потиснув йому руку, після чого одразу засміявся і почав вибачатися.
У Нідерландах на сьогодні офіційно підтверджено 321 випадок зараження коронавірусом.
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