Прем'єр Нідерландів порадив утриматись від рукостискань і відразу потиснув руку

У Нідерландах на сьогодні офіційно підтверджено 321 випадок зараження коронавірусом

Рютте у понеділок ввечері давав пресконференцію щодо ситуації з коронавірусом разом з директором Національного інституту охорони здоров’я RIVM професором Яапом ван Дісселем.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте потрапив у незручну ситуацію, коли порадив громадянам не тиснути руки через коронавірус, а потім відразу потиснув руку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рютте у понеділок ввечері давав пресконференцію щодо ситуації з коронавірусом разом з директором Національного інституту охорони здоров’я RIVM професором Яапом ван Дісселем.

Прем’єр закликав нідерландців уникати рукостискань та виконувати рекомендації лікарів щодо профілактики захворювань.

Відразу після цього він підійшов до Діссела і потиснув йому руку, після чого одразу засміявся і почав вибачатися.

У Нідерландах на сьогодні офіційно підтверджено 321 випадок зараження коронавірусом.

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