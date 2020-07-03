ВООЗ розвіяла надії на зникнення коронавірусу влітку
За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана, вірус може зберегти здатність поширюватися, передає LB.ua.
LIVE: Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/obKCTsdnNR— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 6, 2020
"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив він на брифінгу 6 березня.
"Це помилкова надія - вважати, що вірус просто зникне в літню пору ... Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Райан.
Нагадаємо, що у п’ятницю на материковому Китаї підтвердили 99 нових випадків захворювання на вірус COVID-19 та 28 смертей від хвороби.
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