ВООЗ розвіяла надії на зникнення коронавірусу влітку

Поки невідомо, якою буде активність SARS-CoV-2 в різних кліматичних умовах

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали помилковими надії на зникнення SARS-CoV-2 в літню пору.

За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана, вірус може зберегти здатність поширюватися, передає LB.ua.

"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив він на брифінгу 6 березня.

"Це помилкова надія - вважати, що вірус просто зникне в літню пору ... Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Райан.

Нагадаємо, що у п’ятницю на материковому Китаї підтвердили 99 нових випадків захворювання на вірус COVID-19 та 28 смертей від хвороби.